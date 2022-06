6 Superbes Façons d'intégrer une Télévision Dans son Salon!!!

Dans le salon, la télévision trône souvent comme la grande reine. Pourtant, elle est rarement esthétique et peut même gâcher complètement la décoration. Avec l’arrivée des écrans plats, les télévisions sont devenues plus compactes, moins envahissantes et surtout il est devenu bien plus facile et aisé de leur trouver une place convenable dans nos intérieurs. Et on peut même réussir à les dissimuler totalement!

Assumée ou non, la télévision peut ainsi trouver sa place dans nos salons sans défigurer la déco. Comment? Grâce à six façons esthétiques de les installer. La preuve en photos avec les réalisations de nos experts homify.