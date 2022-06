Aménagez un Jardin Pet-Friendly!

Certaines plantes sont toxiques pour nos amis à quatre pattes, de manière différente pour le chien et le chat.

Par exemple l'hortensia est une plante dont toutes les parties sont toxiques, et spécialement les feuilles et les bourgeons des fleurs. Les intoxications rencontrées chez les animaux de compagnie sont nombreuses et la gravité dépend de la quantité ingérée. Il est ainsi recommencé de s'informer sur les espèces de plantes amies des animaux auprès de son vétérinaire.