Avant & Après : une maison de campagne se modernise !

Une ancienne bâtisse, il faut bien l'admettre, génère toujours plus d'intérêt qu'une réalisation aux lignes modernes. Pourquoi ? Tout bonnement parce qu'elle nous fait voyager dans le temps et génère presque instantanément une profusion de souvenirs relatifs à notre enfance et notre passé. La nostalgie. Le projet que nous vous proposons aujourd'hui est un intéressant condensé de passé et de futur, d'authentique et de moderne, de deux pensées, visions et poétiques de l'espace différentes qui cohabitent en un seul lieu.

C'est l'agence d'architectes FGM, pour Fernando García Molinos, dont la devise est faire du neuf avec de l'ancien qui nous montre l'étendue de son talent avec ce superbe projet de rénovation. Découvrons le résultat sans plus attendre !