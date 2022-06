Comment Aménager un Petit Appartement?

Two Design

C'est un principe bien connu : pour la déco d’un petit appartement, on privilégie les couleurs claires

qui agrandissent l’espace et subliment la lumière.

Préférez donc le bois clair, des chaises blanches en fer forgé, aux formes légères pour ne pas alourdir votre pièce. Choisissez des éléments déco blancs et brillants qui donnent de la vie à l’espace sans l’encombrer.

Si vous ne pouvez vraiment pas imaginer votre petit espace sans couleurs fortes, gardez ce principe en tête : ne mélangez pas trop de coloris. Si vous choisissez une couleur plus forte pour le mur, restez sobre sur le reste et préférez les blancs. Autrement vous risqueriez de donner un aspect surchargé et désorganisé à votre appartement.

On mise donc sur deux couleurs, l’une étant idéalement le blanc comme ici, pour donner de la clarté à la pièce, et l’autre la couleur ocre, comme dans la photo de TWO DESIGN.