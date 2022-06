5 idées déco pour petit jardin !

C'est avec de l'éco-design que nous commençons notre tour d'horizon. Signée Jardin Bohême, entreprise familiale dont l'objectif est d'apporter la campagne chez vous de la façon la plus authentique possible, cette jardinière en bois vous permettra de cultiver votre jardin, au sens propre comme au sens figuré. Elle a toute sa place à l'extérieur, comme sur ce cliché et pourra servir à exposer quelques pots de fleurs et à ranger arrosoirs ou outils. Nous l'imaginons également très bien sur un balcon, dans un centre-ville où vrombissent les voitures. C'est un jardin suspendu , comme se plaisent à le décrire nos experts, optimisant l'espace pour nos amis citadins. On aime !