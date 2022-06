Un VÉRITABLE Oasis Moderne!!!

Nous continuons la visite de cette fabuleuse villa dans le salon. Celui-ci a été décoré avec le plus grand raffinement. Tout a été pensé pour assurer le confort des habitants et des invités, de la couleur au choix du mobilier et des accessoires. Le canapé d'angle épouse majestueusement la pièce et apporte confort et volupté. Pour la couleur, le ton reste neutre et renvoie au luxe et à l'opulence mais apporte au salon un aspect convivial où il fera bon de passer un moment en famille autour d'un décor lumineux et élégant.