De moulin à vent à logement moderne

Et finalement, nous découvrons le cinquième et dernier étage de cette tour d’ivoire moderne dans laquelle se retirer de la folie du monde et où il fait bon se poser et réfléchir librement au calme. Le sommet de la gigantesque structure abrite donc un bureau destiné au travail et à la création. L'aménagement est des plus ascétiques n'offrant aucunes distractions contre-productives ce qui permet de se recueillir paisiblement.

Grâce aux différentes interactions et communications visuelles entre les différents niveaux, le cadre de vie reste très agréable et fonctionnel malgré la structure totalement à la verticale de l'habitation.

