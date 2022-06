5 choix de Garages en bois !

Afin de conférer un côté rustique et authentique à votre garage, il est également possible de le recouvrir d'un bardage en bois naturel. Et pour cela, un vaste choix de différentes essences sont à votre disposition pour inviter l'élément forestier chez vous et sur votre propriété.

On pense souvent à l'ipé, rassemblant une centaine d'espèces d'arbres originaires des régions tropicales d'Amérique, à cause de son excellent rapport qualité /prix, l'un des meilleurs du marché. Mais on peut aussi choisir de rester local en optant pour du bois de pin ou de mélèze qui souligneront de leurs teintes chaleureuses votre garage.