A Londres tout est permis !

Quand la famille s’agrandit, on a besoin que notre maison évolue parallèlement. Parfois, ce n’est pas possible et l’on se sent alors un peu à l’étroit. Parfois, on choisit alors de conserver une maison que l’on aime par-dessus tout, tout en lui offrant une nouvelle vie et de nouveaux volumes grâce à l’ajout d’une extension. C’est le cas de cette famille qui a choisi d’agrandir sa maison du nord de Londres afin qu’elle convienne mieux à leurs besoins actuels. Cela a permis de donner à la propriété beaucoup plus d’espace de vie, mais aussi de créer une nouvelle relation entre la maison et le jardin. Réalisées par la société Caseyfierro Architects, ces modifications étaient nécessaires pour garantir à la famille un mode de vie confortable. Et le résultat est un tel embellissement que les propriétaires n’ont jamais été aussi fiers de leur maison !