Comment faire pousser ses Légumes dans un Petit Jardin?

Les meilleurs légumes pour un petit espace sont les betteraves, concombres, laitues, aubergines, carottes, poivrons, tomates, haricots, épinards, les courges et les herbes. Choisissez lesquels vous voulez faire pousser !

Les plantes détestent être serrées et seront faibles si elles n'ont pas eu assez d'espace. A titre indicatif, laissez environ 20cm autour d'une rangée de feuilles de salade, 35cm autour d'une rangée de carottes et de 45cm autour d'une rangée de haricots. Les courgettes nécessitent plus d'espace et devront être séparées d'une distance de 75cm à un mètre entre chaque par plante.