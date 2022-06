Les AVANTAGES des Panneaux de Grandes Particules Orientées!!

Tout comme les panneaux de particules, les panneaux d’OSB étaient à l’origine produits à partir de résidus de placages et de contreplaqués en présentant des avantages de prix.

La fabrication est réalisée à partir d’un « matelas » de petits copeaux de bois rectangulaires compressé et encollé avec de la cire et de la résine (95 % de bois et 5 % de cire et de résine). Les couches sont créées par le déchiquetage du bois en lamelles, qui sont ensuite triées et orientées sur tapis. Le nombre de couches est déterminé en partie par l'épaisseur du panneau, mais il est limité par les équipements du site de production.

Principalement en raison de son look, les consommateurs et les acheteurs de maison avait la perception que les panneaux OSB était un produit de qualité inférieure. Pourtant, ce type de panneaux a vite été un élément à succès en ce sens où il était économiquement plus abordable. Reste à découvrir quels sont les avantages concrets !