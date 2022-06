La Maison du BONHEUR!!

Parce que la période des fêtes est pour beaucoup le temps des vacances, nous vous présentons aujourd'hui, un excellent choix de maison de vacances pour y passer l'hiver comme l'été! Située au Portugal, un pays qui possède des paysages étonnants en toute saison, cette maison se situe dans un cadre d'exception. Si vous aimez partir pour vous détendre dans un cadre de rêve et loin du tumulte de la ville, cet endroit est fait pour vous!

Nous vous présentons la Villa Douro Spa, situé à Quinta do Arnado, São Lourenço do Douro au Portugal, un espace fantastique au cœur de la magnifique nature méditerranéenne du Douro. Constituée de cubes en béton, la partie exposée du bâtiment est accroché à la montagne et jouit d'un panorama incroyable sur le paysage environnant. Le village de Quinta do Arnado, São Lourenço do Douro dispose de plusieurs possibilités en matière de détente et de loisirs, de piscines en plein air, d'activités de spa, de marches dans les montagnes. Vous pouvez même y faire du canoë.

Curieux? Nous vous faisons visiter! Et ce grâce à des photographies fantastiques prises par l'architecture photographe Antonio Chaves Photographie.