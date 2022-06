Combles agencés avec succès dans l'Est de la France

Pourpre, mauve ou encore violet sont trois teintes qui se marient à la perfection avec le duo blanc et bois que nous mentionnions plus haut. Le duo de vasistas apporte la lumière à cet espace, sous les toits. La poétique de l'espace est importante également puisque que bois et découpage de la pièce font de cette chambre un lieu plus que propice au sommeil. En effet, de la simplicité, de la sobriété et la sensation de se sentir protégé par le coté rassurant de la structure même de l'édifice sont trois raisons qui font de cette pièce une réussite totale !