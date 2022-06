La Maison de vos Rêves!

Voici une maison aux multiples ouvertures. Orientée plein sud, cette façade bénéficiera des rayons du soleil et les baies vitrées du rez de chaussée permettent de créer une continuité entre intérieur et extérieur. On voit de plus en plus de maisons axer leur construction sur ce lien, car quand on dispose d'un jardin on a bien entendu envie d'en profiter autant que possible!