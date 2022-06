Énigmatique quille en l'air !

Bienvenus dans le village si particulier que nous vous proposons de visiter dans cet article. Comme vous le voyez la perspective créée par la répétition des coques retournées et enduites de noir est des plus fascinantes et énigmatiques. On les prendrait presque pour d'immenses baleines ou plutôt une famille d'orques à cause de leur couleur.

L'allusion à la mer est partout et la disposition en quinconce des habitations semble dessiner les flots sombres d'un mer imaginaire agitée…