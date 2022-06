Rénover selon les règles de l'art !

Originalité et innovation sont les mots d'ordre de la rénovation de cette maison victorienne aux allures contemporaines, réalisée avec brio par le bureau d'architecture James Wells. A travers une visite en 360, nous vous ferons découvrir des espaces de vie rénovés avec génie: une extension qui abrite la cuisine et la salle à manger au rez-de-chaussée ou le sous-sol, entièrement rénové pour accueillir un espace de travail et de détente (salle home cinema, bibliothèque, salle de bain). Nous nous attarderons également sur les techniques utilisées pour la rénovation ainsi que les finitions de la maison qui incorporent notamment des matériaux comme le zinc pour la toiture. La lumière naturelle se diffuse abondamment et la frontière entre l'espace intérieur et extérieur a été réduite au maximum. L'architecte Will Eckersle a sélectionné les meilleures photos pour que nous puissions admirer le travail et s'en inspirer.