Rénovation quand tu nous tiens !

Voici un projet de rénovation intégrale d'une maison bourgeoise en briques des années 1900. Ce projet de rénovation et décoration a été conduit par les architectes de Nuance d’intérieur. En accord avec les propriétaires, l'équipe d'architectes d'intérieur a ainsi mis tout son savoir et expertise à disposition dans le but de restaurer cette maison en conservant des éléments identitaires la caractérisant et faisant tout son charme. Ainsi, l'accent a été mis sur le mariage d'éléments traditionnels et modernes comme vous allez pouvoir le constater en images.