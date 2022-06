ZOOM : terrasse de rêve avec piscine SVP !

Ok, c'est bluffant..! En adéquation avec les attentes des clients, c'est grâce à un système de pilotis que la terrasse a été agrandie. Le bois remplace le carrelage et donne à l'ensemble une teneur bien plus naturelle et fluide. Inutile de préciser que l'élément bois, dans toute sa noblesse se fond parfaitement dans ce superbe décor végétalisé, conférant à l'ensemble une certain atmosphère de décor désertique ponctué ça et là d'oasis de verdure. Chapeau !