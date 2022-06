6 cuisines de style rural !

L'habillage de bois dans son aspect très rustique invite la splendeur de l'élément naturel au cœur de cette cuisine cependant équipée avec tout le confort moderne. Étonnamment l'élément chrome et son éclat on ne peut plus contemporain se marie à ravir avec les nuances naturelles du bois et permettent d'installer une atmosphère conviviale et rurale.

Le choix de revêtements sombres pour les sols et le plan de travail apporte une touche d'austérité et de sobriété contrebalancées par les parois murales arborant une teinte beige crème.