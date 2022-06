Comment Restaurer des POUTRES en Bois?

Avant de commencer la rénovation, il faut retirer les clous, vis et agrafes qui se trouvent sur les poutres apparentes à rénover. Si certaines parties sont abîmées, on peut les retirer avec une herminette en veillant à ne pas toucher aux parties saines des poutres.

Ensuite, il y a une étape fastidieuse de décapage de la poutre. Le décapage est une étape qui permet de retirer les vernis, teintures ou peintures abîmées. Il faut toujours protéger le sol et les éventuels meubles puis appliquer un produit décapant au pinceau en respectant les instructions indiquées sur l'emballage.

Enfin, ne fois mises à nu, les poutres peuvent être poncées pour les débarrasser des impuretés et donner un aspect plus régulier au bois. Ensuite vient le lessivage des poutres pour retirer les dernières traces de peinture, la poussière et les traces de graisse. Là encore il faut couvrir le sol avant de nettoyer les poutres avec de l'eau savonneuse et une brosse. Une fois sèches, appliquez un produit fongicide à l'aide d'un pinceau et laisser sécher.