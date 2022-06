Quel revêtement choisir pour vos couloirs ?

Installer un tapis dans son couloir possède des avantages et des inconvénients. Côté pour : il isole remarquablement bien le bruit et vous vaudra peut-être d’être élu voisin de l’année. Côté contre : s’il permet de cacher la poussière le plus longtemps possible, il n’en est que plus difficile à nettoyer par la suite. Pas de chiffon humide qui tienne, il faudra l’emmener chez le teinturier pour un nettoyage en bonne et due forme au moins une fois tous les trois mois. L’idée du compromis serait de le placer dans les endroits où l’on marche sans chaussures, comme sur la photo. Dans ce cas présent, un simple passage d’aspirateur hebdomadaire suffit.