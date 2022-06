Comment designer le Bureau Parfait pour la maison?

LATERALIS ( Architectes d'intérieur à Rumont ) nous dévoile son projet qui a consisté à mettre en place un bureau moderne, parfait pour un petit coin de la maison. Avec ce petit espacement que procure la place entre la commode et le mur, l'on a profité pour installer une table simple qui s'insère exactement dans cette petite place. Avec l'ouverture de la fenêtre et la belle chaise, on obtient un bureua agréable et non encombrant dans la pièce.