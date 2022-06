Une EXTRAORDINAIRE Maison Familiale.!!

Le culte de soi et l’affirmation de l’identité sont des paramètres qui ont pris une grande ampleur dans ces dernières décennies et qui ont fortement contribué à l’évolution récente des modes de vie. Pour tenter de répondre aux nouvelles aspirations des clients et aux impératifs socio-économiques l’agence d’architecture A.Fuke-Pringent explore avec ses clients la problématique riche et complexe que peut révéler l’acte de bâtir.

Pour cette réalisation, ils ont choisi de construire une villa de plain-pied à ossature bois. Le plain-pied était une obligation, car cette villa se situe à proximité d’un monument historique et ne doit donc pas dépasser une certaine taille. En construction bois, l’ossature est la technique la plus répandue. Elle séduit prescripteurs et maîtres d’ouvrage autant par son esthétique plurielle et contemporaine, que par sa légèreté et sa rapidité de mise en œuvre.

Nous vous invitons à faire un petit tour à l’extérieur de cette maison.