Une Fabuleuse Maison MIXTE!!

Vous connaissez l’histoire des trois petits cochons bien sûr! Ce pourrait peut-être être le cauchemar de tout architecte qui se respecte… ou bien au contraire le but ultime : construire une maison qui résiste à tout et à tous, et surtout au loup ! Car avouez-le, il est indispensable que votre maison soit protégé contre tout envahisseur ! Oui, je le sais, le grand méchant loup n’existe pas (euh… comment ça vous avez un doute ?!). Mais cela n’a pas empêché nos experts de l’agence Arterra de construire une maison peu ordinaire, qui allie le bois, les briques et le béton.

Nous visitons aujourd’hui pour ce nouveau numéro de 360° une maison en Belgique résolument contemporaine qui joue avec les matériaux et les couleurs et qui inspirera les esprits les plus résolus… comme les trois petits cochons de notre histoire !