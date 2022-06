De vieil atelier à loft spectaculaire!

C’est dans le centre historique de la capitale espagnole que nous vous emmenons aujourd’hui, à la découverte d’un projet de rénovation d’un ancien atelier. Durant tout le 20ème siècle, ces murs ont en effet accueilli des artistes séduits par les volumes et la constante luminosité des lieux. Grâce à Beriot, BernadiniArquitectos, c’est aujourd’hui une nouvelle vie qui commence pour le bâtiment de 125 mètres carrés qui a été converti en magnifique loft préservant tout le charme et tous les atouts d’origine, mais procurant dorénavant toute la fonctionnalité d’une habitation et répondant ainsi aux attentes des nouveaux occupants. Pour souligner le caractère industriel des lieux, les anciennes poutres métalliques ont été récupérées, tout comme la charpente en bois désormais isolée, les briques ont été laissées apparentes sur l’un des pans de mur, et une grande terrasse en bois prolonge l’espace intérieur.