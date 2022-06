Renaissance à la Londonienne !

Connaissez-vous l’expression : il ne faut pas juger un livre à sa couverture ? Cette expression, aussi ennuyeuse soit-elle pour les enfants, se révèle pourtant très judicieuse dans de nombreuses situations. Et le cas de cette maison qui se trouve à l’ouest de Londres ne fait exception.

En Angleterre, comme en France, les nombreuses règles d’urbanisme régissent ce qu’il est possible ou non de construire et transformer en matière d’habitat. Ceci est d’autant plus vrai et les conditions sont d’autant plus compliquées et rigoureuses lorsque l’on se trouve dans des zones classées. Ce qui est le cas de cette maison qui avait pourtant besoin de transformations et d’un agrandissement pour répondre aux besoins de ses propriétaires.

Dans l’impossibilité de modifier les façades, ajouter une extension à la maison a été impossible. Le cabinet Sophie Nguyen Architects a donc dû faire preuve d’ingéniosité pour relever le défi. Le résultat est un projet d’agrandissement hors du commun et passionnant : l’installation de deux pièces complètes et lumineuses en lieu et place du sous-sol !