Merveilleuse Alchimie d'Ancien et de Nouveau!

Dans le séjour, un élégant sofa en L occupe l’un des angles de l’extension créant un espace accueillant et cosy pour se reposer à la fin des longues journées ! La palette de couleurs sobre est soulignée et accentuée par les douces lumières de l’après-midi qui envahissent la pièce, contribuant à l’ambiance sereine qui règne dans les lieux. Les quelques notes noires apportées par les coussins, les stores à lattes, et les abat-jours donnent du caractère à la pièce. Le sol en dalles de carrelage de tailles variées et de couleur sable apporte sa fraicheur estivale à l’intérieur. En outre, il s’avère une option particulièrement pratique et d’entretien aisé.

Cette extension offre ainsi un espace ouvert où communiquent et interagissent différentes zones : grâce à la conception même de l’espace à la coordination et la complémentarité des éléments de décoration, des meubles et des équipements, elle est une parfaite combinaison d’ancien et de nouveau, de classique et de moderne, et il est sûr que ses habitants vont profiter avec plaisir de cet élégant espace dans les années à venir !

Si vous aimez l'originalité, nous vous conseillons de découvrir cette autre extension, conçue comme une cabane perchée dans les arbres!