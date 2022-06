Fantastique métamorphose dijonnaise !

Et hop ! Magie ! Non, non vous ne rêvez pas, il s'agit bien du même logement mais il a jouit des talents de nos experts pour faire peau de manière fantastique et se réinventer en un appartement bourgeois à tomber !

Le style du mobilier et des tissus des rideaux et tapisseries insuffle un raffinement rafraîchissant à l'appartement faisant de l'intérieur un bijou chic et cozy. La présence de larges miroirs accentue encore l'impression d'espace et la luminosité naturelle pénétrant dans le foyer. Plus lumineux et moderne, l'appartement renaît de ses cendres grâce aux travaux menés avec brio.