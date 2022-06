homify 360°: la transparence comme maître mot

Les portes coulissantes Maxlight et les larges baies vitrées apportent une toute nouvelle dimension à la cuisine. Le verre ouvre visuellement et physiquement la cuisine sur le jardin, créant une sensation d’espace accrue et une atmosphère fraiche et vivifiante à l’intérieur. En supprimant la frontière entre intérieur et extérieur, la société Culmax a créé un lien plus fort que jamais entre la maison et son environnement permettant aux habitants de se sentir très proches de la nature. Tout ce niveau s’ouvre ainsi sur un jardin magnifique.