Quelles Plantes d'Appartement CHOISIR?

Les plantes d'intérieur ou plantes d'appartement sont des plantes cultivées en pot ou en bac, destinées à l'ornement des domiciles, ou des locaux de bureaux, d'entreprises, halls d'expositions, etc. Il s'agit de plantes appartenant à des familles botaniques très diverses, choisies au fil du temps, pour leur intérêt décoratif, pour leur capacité d'adaptation à un milieu particulier, souvent insuffisamment éclairé, parfois surchauffé et déshydraté, et pour leur facilité de culture et d'entretien. Ce sont très souvent des espèces d'origine tropicale.

Toutefois, la difficulté réside forcément dans la conservation desdites plantes sur le moyen ou long terme au sein du foyer. Nous tenterons par conséquent de prodiguer quelques conseils de conservation qui permettront, nous l'espérons, l'allongement de la longévité de vos plantes vertes.