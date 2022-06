Comment Mieux OPTIMISER l'Espace sous l'Escalier?

Ce meuble, qui est encore plus original, est un véritable coup de cœur. Il ne s'agit pas ici de créer un espace bureau sous l'escalier mais bien d'associer les deux dans un seul meuble. Cette construction époustouflante propose en même temps un escalier aérien et déstructuré très design et original et un bureau avec rangements intégrés.

Marches, rayonnages d'étagères ou plateau de bureau ? Le tout se mélange très harmonieusement et permet de ranger matériel de bureau, d'offrir un espace de travail et les marches qui mènent vers l'étage supérieur.

Optez pour ce meuble incomparable et ajouter un soupçon d'originalité incomparable à votre intérieur !