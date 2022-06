5 Robinets au design exceptionnels

Qui a dit que la simplicité était ennuyeuse et passé de mode? Pour preuve du contraire, ce plan couleur caramel équipé de ses deux vasques blanches n'a rien à envier aux modèles les plus onéreux ou encore signés par de Grands Créateurs pour salles de bains.

Spécialisée dans l’architecture d’intérieur, le Design d’espace et le design du mobilier, la professionnelle de A.Zeta Design a su toucher au plus près de la perfection avec cette installation élégante et simple.