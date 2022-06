Extension radicalement futuriste !

Nous sommes face à la meulière construite dans les années 30 et le bâtiment de l'extension ouvert du coté jardin prend des airs de poste d'observation habillé de ces élégantes pierres de Buxy. La cohésion d'ensemble est totale et la teinte chaude, douce et naturelle du minéral se marie à merveille à la pierre de meulière et au cadre d'implantation. Les talentueux architectes de l'agence de Jean-François Faure ont su faire irruption dans cette propriété avec un projet ambitieux sans pourtant détériorer l'existant.

Réalisée en cuivre et en briques dites monomur , plus saines, durables et économiques, l'extension a tout d'un trésor bio-climatique.

Les dernières innovations en terme d'installation de conception bio-climatique ont été mis à profit pour équiper le bâtiment de la nouvelle cuisine ouverte et moderne.