Contemporaine à souhait !

Direction Dijon afin de découvrir une maison à l'architecture unique oscillant entre modernité et tradition. Notre architecte Ana Vajnovszki nous présente ce projet architectural dont la réalisation a été orchestrée par ses soins et celui du maitre d'ouvrage. En plus de sa forme séduisante, cette proprété est doté d'un intérieur contemporain qui vous surprendra. Nous sommes sûrs chez homify que le style épuré et élégant de la propriété ravira le plus grand nombre, notre rédac' est en effet sous le charme ! Nous vous laissons découvrir ce projet en images…