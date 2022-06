Quelle Œuvre d'Art pour votre Salon?

Bien qu'une oeuvre d'art reflète vos goûts et vous aide à vous exprimer à travers votre décor, gardez à l'esprit la nécessité d'avoir une pièce harmonieuse et, pour le salon, calme et relaxante. Il est donc recommandé de ne pas utiliser de teintes trop criardes et d'illustrations inappropriées à un salon. Préférez par exemple de belles photos, ou encore des designs abstraits colorés qui correspondront à votre mobilier. Dans le salon exposé ci-dessus, l'intérieur moderne est aussi très cosy, avec cette moquette blanche et ces canapés marron. La table basse est très sobre et minimaliste. Dans cette pièce relativement simple, une astuce très efficace à été mise en oeuvre : la photographie en noir et blanc. Cette simple vieille voiture dans ce paysage désertique rend cet intérieur très cool en noir et blanc ! De plus, le large format de cette oeuvre lui permet de bien remplir le mur blanc.