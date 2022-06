Créez un Salon Combinant TOUTES les Fonctions!!

Dans certains appartements, les entrées, parfois trop grandes, occupent une place dont elles privent le salon, qui est pourtant un espace de vie bien plus important. Une solution proposée par l'Atelier FB consiste donc à abattre la cloison entre l'entrée et le salon, pour redonner à ce dernier plus d'ampleur et créer une impression d'espace.

Entrée et salon ne fusionnent donc pas tout à fait, puisque le meuble permet ici de délimiter encore les deux espaces et leurs fonctionnalités, mais ils se complètent l'un l'autre. Ainsi, le meuble permet de ranger les chaussures, ce qui remplit une fonction essentielle à l'entrée, mais il est aussi utilisé comme support pour décorer l'espace du salon. Il crée ainsi un trait d'union entre les deux et les fonctions du salon et de l'entrée se donnent la main tout en créant un espace plus grand et plus aéré.