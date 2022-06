5 astuces de Mamie rien que pour vous !

Les experts d'URBAN D&CO, architectes d'intérieur à Courbevoie persistent et signent avec la réalisation de cette cuisine qui fait partie intégrante d'un projet de rénovation déjà mis à l'honneur par notre rédaction. Noir laqué et blancheur immaculée font bon ménage et sont contrebalancés ça et là par de l'acier inoxydable : ménage à trois donc ! Et le four, on le ménage comment afin de le garder intact le plus longtemps possible ? Zoom sur la grille du four, cette vicieuse qui nous tient trop souvent tête !

Astuce de Mamie : tout d'abord trouvez un contenant adapté dans lequel elle trouvera toute sa place. Une fois installée noyez la dans 1L d'eau bouillante. mettez des gants et saupoudrez le tout de 3 cuillères à soupe de cristaux de soude et laissez diluer le tout. Ensuite brossez la grille avec une brosse douce et le tour est joué !