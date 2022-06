Incroyable métamorphose d'une maison de village

Si vous êtes en couple avec un de ces néo-ruraux qui idéalisent la vie dans les villages et qui vous menace, jour après jour, de tout quitter afin d'aller reconstruire une vieille maison en pierre dans un village abandonné, alors, mieux vaut ne pas lui montrer cet article ! A la vue de cette étonnante transformation de cette maison, votre partenaire mettra ces menaces à exécution et vous pourrez ainsi dire adieu à votre de vie citadine ! Bien sûr, il est également possible que vous soyez vous aussi charmer par ce projet et que vous vous laissiez tenter par une vie à la campagne.

Exagérons-nous? Jugez-en par vous-même et découvrez avec nous ce projet intéressant orchestré par Arquitectura Sen Máis à Santa Eufemia, une petite ville de Galice en Espagne.