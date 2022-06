Coup de Jeune à Arcachon !

L'intérieur a également été rénové. Nous retrouvons ici une des chambres à coucher décorée de manière classique. Sobres et élégants, le mobilier et les textiles dans des teintes claires participent à la création d'une atmosphère paisible. L'écran LCD vient presque se glisser contre ce pan de mur comme s'il avait été fait sur mesure. Le blanc et les teintes crémeuses servent de toile de fond et subliment les touches colorées ça et là. Bravo !

