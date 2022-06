Top 5 de la Semaine: Constructions et Bons Plans!!

Une extension est un moyen simple, souvent moins coûteux et parfois plus rapide de gagner de la place et de faire prendre de la valeur à sa maison. Certains propriétaires achètent même de plus en plus un bien plus petit mais avec un fort potentiel d’agrandissement et effectue une extension quand ils en ont les moyens, ou quand la famille s’agrandit.

De plain-pied et posée sur une terrasse en bois, l’extension nouvellement créée permet une réelle utilisation du jardin par toute la famille. Cette extension est réalisée à partir d’une ossature bois isolée par de la laine de bois et revêtue d’un bardage Cape Cod, avec des menuiseries aluminium et où l’étanchéité y est assurée par une membrane PVC. L’extension suit parfaitement l’architecture de la maison de départ, avec une avancée de mur sur le jardin.

