Comment Choisir son Canapé?

Avez-vous des enfants jeunes ou bien des animaux ? Pensez que dans ce cas le canapé s'use bien plus vite et subit des agressions. Faites donc attention à choisir des matériaux résistants, durables et anti-taches.

Plusieurs options s'ouvrent : cuir, tissu ou synthétique… Chaque revêtement a ses avantages et ses inconvénients, et le choix est autant guidé par l'aspect esthétique que pratique.

Pour ce qu'il en est de l'aspect pratique, voici le peu de choses à savoir.

Le cuir, bien traité, vieillit assez bien. Néanmoins en présence d'animaux ou d'enfants il est à fort risque puisque délicat.

Le coton, lui, a l'avantage de ne pas être cher et pratique à nettoyer si vous choisissez un canapé déhoussable. Il peut parfois être mélangé à de la laine pour un aspect chaleureux et une texture plus confortable

Enfin, les tissus synthétiques ont été le choix de nombreux ces dernières années. Il existe plusieurs types de fibres synthétiques avec aspect, toucher, résistance différente. Vérifiez si la micro-fibre qui a retenu votre attention se lave en machine.

L'avantage avec le canapé déhoussable est non seulement de le laver mais aussi de le changer au fil des années si votre chat a fait ses griffes dessus ou juste pour varier la couleur et le décor !