Un Cube aux Propriétés INCROYABLES!!

Le projet que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui est une maison individuelle moderne conçue par l'agence Riva architectes, à l'allure et à la conception dernier cri.

Lors de la planification du projet, la priorité a été mise sur une ouverture maximale de la maison pour favoriser la luminosité, tout en préservant l'intimité de ses habitants et en restant énergétiquement viable. En effet, ce projet contemporain ne l'est pas seulement à travers son design minimaliste et épuré: grâce à l'aide des dernières avancées techniques, il a également été pensé dans une optique durable et écologique, ce qui lui a valu d'obtenir un niveau de performance basse consommation à l'aide d'aménagements astucieux.

Nous vous proposons de découvrir sans plus attendre ce projet innovant ainsi que ses nombreux secrets!