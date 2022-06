Superbe projet dans le 11ème à Paris !

Occupant tout un coté de la grande cour le séjour est baigné de lumière naturelle qui vient encore davantage accentuer et sublimer la clarté intrinsèque des lieux. Velours, froufrous et surfaces glaciales et laqués pour ce duo de tables basses minimalistes, c'est l'aisance avec laquelle les différents matériaux qui composent les éléments de décoration et de mobilier de cette pièce qui nous a bluffée. Cette chaise aux pieds fiers prend la pose, bombe le torse et cet objet de décoration aux allures de sceptre qui fait la paire avec l'immense lampe à la droite du canapé appelle au respect. Cette composition est parfaite !