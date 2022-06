Splendide Salle de Bain pour RIEN!

Box vitré fait de portes coulissantes pour ne pas en mettre partout le matin lorsqu'on est encore un peu perdu après un réveil express et robinetterie en acier inoxydable sont les deux vedettes de cette douche tout confort. Ce cliché nous permet également de voir le parquet de plus près. Nous le mentionnions plus haut : le blanc est la couleur parfaite pour une salle de bain puisqu'il est synonyme de propreté. En choisissant délibérément de le combiner au bois notre experte a opté pour une valeur sure en terme de déco !