Résurrection miraculeuse dans les Alpes

Les objectifs de ce projet ambitieux est d'apporter davantage de lumière naturelle à l’ensemble des espaces du logement.

C'est en travaillant avec des matériaux naturels et au rendu authentique et qualitatif tels que le bois, la pierre naturelle ou la laine, les architectes d'intérieur de l'agence 2L.

on réussi à insuffler une atmosphère tendre et conviviale, chaleureuse et confortable pour le plus grand plaisir de ses occupants. En route pour la visite avant et après travaux.