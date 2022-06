Rénovation d'une Maison Majestueuse

L'intérieur de la maison après la rénovation est également un mashup parfait entre l'architecture moderne et le décor classique. Les murs et les portes sont faites dans les lignes droites, ce qui nous rappelle le look moderne et edgy d'une maison aux murs bien droits, dans un blanc glacial, tandis que le plafond en bois contribue à préserver la touche traditionnelle dans la maison. Le style classique est également préservé dans toute la décoration de cette maison incroyable, avec des meubles vintage et des oeuvres d'art classique.