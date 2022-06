Comment décorer les chambres de vos enfants avant Noël ?

Ça y est, Noël arrive et entre les cadeaux, le sapin et le menu, il est facile d’oublier les décorations. Cependant, décorer la maison pendant l’Avent et préparer l’arrivée du père Noël (et surtout des cadeaux… ) est une période particulièrement appréciée des plus jeunes.

Pas de panique, Homify a pensé à vous et vous propose une série d’idées simples et ludiques pour que vos enfants puissent participer avec vous à la transformation de votre maison pendant le mois de décembre… et ce, jusque dans leurs chambres !