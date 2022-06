Quelle est la Piscine Idéale pour Moi?

Une des principales questions esthétiques que l’on se pose à propos d’une piscine est la couleur de l’eau. Même si la couleur du revêtement est essentielle, elle n’est pas la seule puisqu’il faut également tenir compte de l’environnement de la piscine et de son emplacement.

Le soleil et le ciel jouent le premier rôle dans la couleur de l’eau : il faut tenir compte de l’ensoleillement de la piscine, car le soleil modifie le reflet de la couleur de l’eau. En effet, sous un grand soleil, l’eau sera « brillante » alors que sous un ciel nuageux, elle prendra une couleur sombre. De plus, il faut également s’adapter aux caractéristiques environnementales de la région, car l’eau reflète le ciel et sa couleur dépend aussi de lui. Enfin, il est bon à savoir que la profondeur de l’eau est également importante : plus le bassin est profond, plus la couleur de l’eau sera soutenue.

Le revêtement de la piscine tient le second rôle. Pour la couleur de l’eau, vous avez le choix entre une couleur d’eau naturelle ou une eau d’un bleu très accentué. La matière du revêtement n’influe pas sur la couleur de l’eau, mais suivant sa couleur, différentes nuances peuvent être obtenues. En effet, un revêtement blanc apporter une couleur cristalline ou blanche à l'eau à l'inverse d'un revêtement jaune et ciel bleu permettant d'obtenir une couleur émeraude à l'image d'un lagon.