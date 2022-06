Conseils pour planifier au mieux votre salle de bains

À l’évocation de sanitaires, l'un des aspects à ne pas sous-estimer lors de la planification de la salle de bains est le choix des matériaux. Le temps de la faïence et des baignoires en bois est révolu depuis longtemps et la fonte, le métal et la porcelaine sont en train de sortir du lot en proposant un large éventail de styles, convenant même aux anciennes propriétés. Les matériaux les plus utilisés dans les salles de bains d'aujourd'hui sont l'acier, l'émail et l'acrylique sanitaire plastique. Cependant, le développement inopiné de nouvelle technologies permet de faire surgir à tout moment de nouvelles innovations, qui une fois devenue populaires, se mettent à équiper tous nos foyers.

Bien qu'existant déjà sur le marché depuis 1967, le matériau composite Corian organo-minéral est un bon choix. Durable et facile à nettoyer, il offre, en termes d’esthétique, un aspect sophistiqué. Nous apprécions ce matériau car c'est un produit tout à fait fantastique, extrêmement hygiénique, grâce à une surface pratiquement transparente, saleté et moisissures ne peuvent pas s'incruster. Ce minéral composite réunissant des polymères acryliques et des matériaux naturels est dans ses propriétés, très similaire au Corian, mais coûte beaucoup moins cher et s'avère donc parfait dans le cas d’un budget relativement serré.

La fonte minérale est tout aussi durable et facile à nettoyer que le Corian et offre un effet très isolant garant d'une sensation agréable au contact de la peau. Le matériau est disponible effet en mat et en brillant et il peut être utilisé autant dans les baignoires que dans les lavabos. Quelle merveilleuse flexibilité!