Curieusement ORIENTALE?!

La tradition moderne et orientale se rencontrent, se mélangent et donnent forme à une maison contemporaine où vous pouvez vraiment vous détendre. La maison que nous vous montrons aujourd'hui a une très belle apparence de l'extérieur, avec un style contemporain, tandis que l'intérieur a un charme oriental. De nos jours nous considérons notre maison de plus en plus comme un lieu de retraite, un endroit où vous pouvez complètement décontracter après une journée agitée au bureau. Les différentes idées de décoration facilitent cette fonction et rendent notre plaisir vivant. Nous vous laisserons voir comment cette maison vous donne une impression de modernité et bien sûr vous pourrez vous inspirer pour créer votre propre concept de design.

Nous vous faisons faire un tour!